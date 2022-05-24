ТЦ разрешат досрочно расторгать договоры с компаниями из недружественных стран

Правительство России позволит торговым центрам досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными странами. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций, передает ТАСС.

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По словам главы кабмина, ранее в текст договора между собственником и арендатором зачастую включали пункт о том, что размер платежей будет зависеть от выручки магазина, однако сейчас из-за этого возникают проблемы. Так, по словам Мишустина, некоторые иностранные компании, приостанавливая работу по политическим соображениям, не торопятся освобождать помещения.

«Поэтому собираемся предоставить собственникам право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными государствами», - отметил премьер.

Ранее президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко заявил, что Россия и Турция переходят на новый этап переговоров о замене покидающих РФ брендов на турецкие.

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