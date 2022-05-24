Онлайн-ретейлер Wildberries опроверг появившиеся в СМИ сообщение о введении "массовых штрафов" за возврат товаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Ранее газета РБК сообщила, что Wildberries вводит платный возврат товаров для широкого круга пользователей. Теперь штраф в 100 рублей могут взыскать даже с тех клиентов, у которых прежде не было возвратов, сообщало издание.

"Компания не вводила какие-либо штрафы для покупателей. Мы применяем оплату услуги обратной доставки товаров только для клиентов с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа. Утверждения о том, что это "массовый штраф" является недостоверной информацией", - говорится в сообщении компании.

Этот тариф затрагивает около 10% клиентов. При этом, уточнили в компании, плата за услугу доставки в зависимости от региона может меняться в меньшую сторону.

Также не соответствуют действительности утверждения о том, что Wildberries взимает плату за возврат бракованных вещей. Покупатели, как и прежде, могут вернуть их без дополнительной оплаты при наличии производственного брака. Недостоверными являются также и данные о том, что предупреждение об оплате обратной логистики появляется после формирования заказа: до покупателя все необходимые сведения доводятся заранее и до совершения им покупки, добавили в компании.