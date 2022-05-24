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35 минут назад

Wildberries опроверг введение "массовых штрафов" за возврат товаров

ТАССиещё 10

Онлайн-ретейлер Wildberries опроверг появившиеся в СМИ сообщение о введении "массовых штрафов" за возврат товаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Ранее газета РБК сообщила, что Wildberries вводит платный возврат товаров для широкого круга пользователей. Теперь штраф в 100 рублей могут взыскать даже с тех клиентов, у которых прежде не было возвратов, сообщало издание.

"Компания не вводила какие-либо штрафы для покупателей. Мы применяем оплату услуги обратной доставки товаров только для клиентов с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа. Утверждения о том, что это "массовый штраф" является недостоверной информацией", - говорится в сообщении компании.

Этот тариф затрагивает около 10% клиентов. При этом, уточнили в компании, плата за услугу доставки в зависимости от региона может меняться в меньшую сторону.

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Также не соответствуют действительности утверждения о том, что Wildberries взимает плату за возврат бракованных вещей. Покупатели, как и прежде, могут вернуть их без дополнительной оплаты при наличии производственного брака. Недостоверными являются также и данные о том, что предупреждение об оплате обратной логистики появляется после формирования заказа: до покупателя все необходимые сведения доводятся заранее и до совершения им покупки, добавили в компании.

Кроме того, оплата услуги возврата невостребованного товара взимается и для новых личных кабинетов, что позволяет уменьшить риски недобросовестной конкуренции со стороны других участников рынка: например, исключить создание фэйковых аккаунтов, с которых заказывают большие партии товара, но не выкупаются, что приводит к убыткам предпринимателей, отмечают в Wildberries.

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