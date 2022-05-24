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1 час назад

Швейцарский концерн Sulzer покинет Россию

Вероника Полынина

Швейцарский производитель оборудования для гидротехники Sulzer объявил о продаже активов в РФ и уходе с российского рынка, передает РИА «Новости».

Еще один крупный западный концерн уходит из России
Фото: ReutersReuters

«Совет директоров компании Sulzer принял решение начать процесс ухода с российского рынка. Процесс продажи начнется немедленно и последует за объявлением компании Sulzer в начале года о том, что она уже значительно сократила свою деятельность в России», - говорится в сообщении компании.

Совет директоров выразил сожаление в связи с необходимостью принять решение об уходе с российского рынка после десятилетий работы в стране. Отмечается, что руководство компании тщательно изучило все варианты и пришло к выводу, что это будет лучшим выходом для всех заинтересованных сторон.

В России у концерна Sulzer работало три дочерних компании, в них трудились около 300 человек. Всего у компании более 14 тысяч сотрудников в мире.

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Sulzer выпускает насосы, станки и другое промышленное оборудование для нефтяной, нефтехимической, целлюлозно-бумажной и других отраслей, а также занимается их сервисным обслуживанием. Портфель заказов за 2021 год составил около 3,2 млрд швейцарских франков.

Среди клиентов концерна в России – компании «Газпром энергохолдинг», «Т Плюс», ТГК-2 и другие.

Компании,ТГК-2,Т Плюс,
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