«Сады Придонья» перейдут к минимализму в упаковке

Производитель соков и альтернативных молочных продуктов «Сады Придонья» объявил о редизайне — как отметили в компании, продукция в упаковке Tetra Pak получит новый минималистичный дизайн.

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Соки, детское питание и линейка бренда Nemoloko будут выпускаться в белом цвете. Продукция лишится цветной упаковки и принта овощей и фруктов из-за проблем с поставками в Россию сырья — некоторых видов картона, специальных лаков и красок.

Как считают в компании, использование меньшего количества красок для дизайна упаковки позволит обеспечивать бесперебойные поставки продукции в торговые точки. Выпуск «санкционной коллекции» — временная и вынужденная мера, уверяет производитель.