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46 минут назад

Из российских ИТ-компаний начали увольнять украинцев

Вероника Полынина

Российские ИТ-компании начали увольнять или переводить на более низкие должности специалистов украинского происхождения, выяснил РБК.

Российские компании начали увольнять украинских айтишников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание сообщает, что о подобных случаях стало известно от двух участников рынка. Информацию также подтвердил глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. По его мнению, негласное требование об увольнении украинцев может исходить от государственных заказчиков компаний.

РБК сообщает, что случаи увольнений также обсуждали в кулуарах участники Российского интернет-форума. Один из форумчан связывал это с «опасениями диверсий».

Источник РБК на рынке кибербезопасности сообщил, что службы внутренней безопасности компаний сейчас внимательно следят за сотрудниками украинского происхождения и теми, у кого есть родственники в этой стране. В первую очередь это относится к работникам с доступом к критичным для бизнеса данным и сегментам инфраструктуры.

По словам Ивана Бегтина, случаи диверсий уже были. При этом он не уточнил, в каких компаниях они происходили.

Опрошенные изданием представители «Яндекса», МТС, Ozon, Сбербанка и «Почты России» заверили, что не принимают кадровых решений исходя из национальности своих сотрудников. На вопрос, известно ли им о случаях увольнения или дискриминации украинских ИТ-специалистов в России, они отвечать не стали.

Ранее немецкая контрразведка выпустила рекомендации для местных компаний аккуратнее взаимодействовать с российскими специалистами, привлекая их на работу, во избежание утечки информации или давления на них со стороны российских спецслужб.

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