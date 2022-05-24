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8 часов назад

Глава правления "Газпрома" Куприянов возглавит совет директоров VK

Газета.Ruиещё 8

В VK назначен новый председатель совета директоров - им станет глава департамента "Газпрома" Сергей Куприянов, об этом сообщает информационное агентство ТАСС. "VK Company Limited объявляет об изменениях в совете директоров и назначении председателя совета. Председателем совета директоров компании назначен Сергей Куприянов", – говорится в сообщении компании. С14 декабря 2021 года Куприянов состоял в совете директоров компании в качестве неисполнительного директора. Вместо него на эту должность была назначена Мария Зыбина, которая является исполнительным вице-президентом "Газпромбанка". До назначения Куприянова на пост председателя совета директоров компании эту должность занимал сооснователь VK Дмитрий Гришин. О том, что Гришин покинул пост, стало известно 11 мая 2022 года. Сергей Куприянов является пресс-секретарем председателя правления ПАО "Газпром" с 2003 года, а также начальником департамента ПАО "Газпром" с 2019 года Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, что VK запустила сервис для поиска людей "Найди меня".

Глава правления "Газпрома" Куприянов возглавит совет директоров VK
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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