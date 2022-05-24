В KFC и Burger King нашли замену ушедшей из России PepsiCo

Сети ресторанов быстрого питания KFC и Burger King после объявления PepsiCo о прекращении продажи напитков в России добавили в меню лимонады отечественного производителя «Черноголовка». Об этом телеканалу «360» сообщила генеральный директор компании Наталия Сахнина.
Она отметила, что напитки из Черноголовки появятся во всех точках KFC и Burger King по всей стране.
«Оставшись без напитков, они почувствовали угрозу своему ключевому бизнесу. Одним из главных наших достоинств является не только то, что мы натуральные и природные, а то, что мы настоящие и абсолютно надежные. Мы оказались рядом с ними в сложном для них периоде и максимально быстро адаптировались к имеющейся ситуации и помогли им этот бизнес поддержать. Я хочу, чтобы потребитель понял — мы здесь навсегда, мы никуда не уйдем. Если он будет есть в Burger King или KFC, мы всегда будем рядом», — добавила Сахнина.
Также она подчеркнула, что качество российских сиропов, которые заливают в специальные краны самообслуживания клиентов в Burger King, оказалось лучше, чем у иностранных. В частности, по ее словам, «Черноголовка Cola» в слепой дегустации победила всех основных международных конкурентов.
Напомним, что PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других. О прекращении рекламной деятельности и продажи напитков в России на фоне спецоперации на Украине компания объявляла еще в начале марта.