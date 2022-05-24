В KFC и Burger King нашли замену ушедшей из России PepsiCo

«Оставшись без напитков, они почувствовали угрозу своему ключевому бизнесу. Одним из главных наших достоинств является не только то, что мы натуральные и природные, а то, что мы настоящие и абсолютно надежные. Мы оказались рядом с ними в сложном для них периоде и максимально быстро адаптировались к имеющейся ситуации и помогли им этот бизнес поддержать. Я хочу, чтобы потребитель понял — мы здесь навсегда, мы никуда не уйдем. Если он будет есть в Burger King или KFC, мы всегда будем рядом», — добавила Сахнина.