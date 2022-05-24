Производители мебели заявили о рекордном за 20 лет спаде продаж

Российские производители мебели заявили, что средний рост цен не превышает общее подорожание стоимости товаров и услуг в отрасли. Как сообщает «Коммерсантъ», по итогам первых пяти месяцев 2022 года они зафиксировали рекордный с 2000 года спад продаж.
По словам директорам Ассоциации мебельной и деревоперерабатывающей промышленности Тимура Иртуганова, средний рост цен производства мебели не превысил общее подорожание стоимости товаров и услуг. В свою очередь, гендиректор «Первой мебельной фабрики» Александр Шестаков отметил, что во втором квартале текущего года отрасли ожидается усиление падения продаж.
Напомним, что по оценкам производителей, стрессовый сценарий ситуации на мебельном рынке предполагает падение продаж на 50% по итогам 2022 года. По оптимистичной оценке рынок продаж мебели в России стабилизируется к осени. При этом заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров сообщал, что в первом квартале мебельная отрасль выросла на 20% в денежном выражении.