Производители мебели заявили о рекордном за 20 лет спаде продаж

Российские производители мебели заявили, что средний рост цен не превышает общее подорожание стоимости товаров и услуг в отрасли. Как сообщает «Коммерсантъ», по итогам первых пяти месяцев 2022 года они зафиксировали рекордный с 2000 года спад продаж.

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По словам директорам Ассоциации мебельной и деревоперерабатывающей промышленности Тимура Иртуганова, средний рост цен производства мебели не превысил общее подорожание стоимости товаров и услуг. В свою очередь, гендиректор «Первой мебельной фабрики» Александр Шестаков отметил, что во втором квартале текущего года отрасли ожидается усиление падения продаж.