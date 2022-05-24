Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
1 час назад

США конфисковали нефть с задержанного в Греции российского танкера

Елена Прошина

Министерство юстиции США конфисковало иранскую нефть, которую перевозил танкер из РФ. Судно было задержано 15 апреля в Греции неподалеку от острова Каристос по обвинению в нарушении антироссийских санкций. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на греческие власти.

США конфисковали нефть с российского танкера в Греции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что позже выяснилось, что структура, которой принадлежит танкер, не подпадала под запретительные меры ЕС. Первоначально владельцем судна был Промсвязьбанк. Однако в марте регистрация танкера сменилась на «Трансморфлот».

Испания вызвалась заменить Европе российский газ

Ввиду отсутствия законных оснований задержания антимонопольное ведомство Греции распорядилось отпустить судно, но суд в Афинах постановил конфисковать груз с него.

«Конфискация производится по запросу американской стороны, поскольку груз принадлежит стране, которая находится под санкциями. Нефть будет перелита на другой танкер, который перевезет ее в США», — добавили власти Греции.

Перевозку груза осуществит танкер Ice Energy, принадлежащий греческой Dynacom.

Компании,ФАС России,Промсвязьбанк,Министерство юстиции США,ЕС,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители