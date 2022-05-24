США конфисковали нефть с российского танкера в Греции

Министерство юстиции США конфисковало иранскую нефть, которую перевозил танкер из РФ. Судно было задержано 15 апреля в Греции неподалеку от острова Каристос по обвинению в нарушении антироссийских санкций. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на греческие власти.

Отмечается, что позже выяснилось, что структура, которой принадлежит танкер, не подпадала под запретительные меры ЕС. Первоначально владельцем судна был Промсвязьбанк. Однако в марте регистрация танкера сменилась на «Трансморфлот».

Ввиду отсутствия законных оснований задержания антимонопольное ведомство Греции распорядилось отпустить судно, но суд в Афинах постановил конфисковать груз с него.

«Конфискация производится по запросу американской стороны, поскольку груз принадлежит стране, которая находится под санкциями. Нефть будет перелита на другой танкер, который перевезет ее в США», — добавили власти Греции.