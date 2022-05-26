Британская компания Unilever, являющаяся одним из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса, не планирует уходить из РФ, ее предприятия продолжают работать и выпускать продукцию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"На сегодняшний день у нас нет намерений уходить из России. Все наши предприятия в стране продолжают работать и выпускать продукцию для россиян", - пояснили в компании.

8 марта стало известно о том, что Unilever приостановит экспорт продукции в РФ, а также ее импорт из России после начатой Москвой военной операции на Украине. Тогда же отмечалось, что Unilever прекратит инвестиции в рекламу и дальнейшие проекты в РФ и не будет получать прибыль от своего присутствия в России. При этом компания продолжит поставлять жизненно важные продукты питания и гигиены, произведенные в России, для жителей страны, однако будет держать этот вопрос под пристальным вниманием.