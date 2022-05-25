Крупный американский бренд решил уйти из России

Американский производитель обуви и одежды Nike не продлил франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского ретейлера. Об этом в среду пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам компании.

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По данным газеты, компания в обозримом будущем не сможет организовать поставки товаров в Россию. В письме Смыкова сообщается, что по мере "исчерпания товарных запасов" IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом.

PR-директор IRG Людмила Семушина подтвердила газете, что поставки продукции Nike приостановлены, а сам товар находится в дефиците.

Представитель американского ретейлера уточнил "Ведомостям", что в связи с операционными сложностями Nike приняла решение не продлевать существующие и не вступать в новые деловые взаимоотношения, включая UP&Run (входит в IRG).

По данным газеты, продукция под брендом Nike все же не исчезнет с российского рынка, поскольку оптовые дистрибьюторы продолжают работать - продукция будет доступна в мультибрендовых магазинах.