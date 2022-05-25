Производитель одежды и обуви Nike не стал продлевать франчайзинговое соглашение с компанией Inventive Retail Group (IRG) — владельцем крупнейшей в стране монобрендовой сети магазинов американского ритейлера. Об этом 25 мая сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на письмо президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам компании.

Газета отмечает, что решение не продлевать соглашение обусловлено отсутствием у Nike возможности в ближайшее время организовать поставки товаров в Россию.

«Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского ретейлера», — указывает газета.

Приостановку поставок продукции подтвердила изданию PR-директор IRG. Кроме того, по ее словам, сам товар находится в дефиците.

По словам представителя американского ритейлера, Nike приняла решение не продлевать существующие и не вступать в новые деловые взаимоотношения «в связи с операционными сложностями».

IRG управляет 37 точками Nike. На сайте компании говорится, что в настоящее время не работают девять магазинов. С марта по май число монобрендовых магазинов Nike в стране уже уменьшилось со 116 до 56.

23 мая газета «Коммерсант», ссылаясь на несколько источников, сообщила об уходе с рынка РФ американской компании одежды и обуви Levi Strauss & Co, которая владеет основным брендом Levi's, после 29 лет работы. Сейчас она находится в поиске покупателей на часть своих активов.