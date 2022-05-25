Глава «Открытия» выступил против объединения банка с ВТБ

Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов в письме в адрес министра финансов РФ Антона Силуанова назвал спорными плюсы от присоединения банка к ВТБ спорными и перечислил минусы обсуждаемой сделки. Об этом в среду пишет РБК (текст письма есть у РБК, его содержание подтвердил источник на финансовом рынке).

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Как отмечает Задорнов, несмотря на санкции, "Открытие" все еще можно продать инвесторам. По его мнению, присоединение "Открытия" к ВТБ существенно не улучшит показатели последнего и не гарантирует повышения операционной эффективности бизнеса. По оценкам "Открытия", его собственный капитал не даст ощутимой прибавки к достаточности капитала объединенного банка (максимум +0,4% пункта к нормативу Н1.0).

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Один из аргументов главы "Открытия" заключается в том, что консолидация двух крупных банков "не решает задачу повышения капитальной устойчивости банковского сектора". Оценить объем возможной докапитализации, которая может потребоваться банкам на фоне кризиса и санкций, пока затруднительно - например, нет понимания, какие потери игроки зафиксируют от списания активов за рубежом. ЦБ ранее оценивал объем потенциальной докапитализации в 2,5-3 трлн руб., указывает Задорнов.

Также в "Открытии" считают, что у ВТБ "не будет мотивации к завершению судебных дел" против бывших собственников "Открытия" - Бинбанка и "Росгосстраха". После санации ЦБ как новый владелец актива пытается через суд взыскать выведенные из банка средства. В письме уточняется, что ЦБ как акционер понесет потенциальные убытки при передаче актива в ВТБ.

Руководство "Открытия" отмечает, что прошлый опыт ВТБ по консолидации дочернего розничного банка ВТБ24 не дал нужного эффекта.

"Заявленная синергия от объединения банков в 2018-2019 годах не получила подтверждения на практике - совокупные расходы, напротив, резко выросли", - указано в письме.

"Мы не знакомы с этим письмом. Решение принято президентом. Идет процесс его реализации", - сообщила РБК пресс-служба ВТБ.