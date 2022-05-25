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16 минут назад

«Молдовагаз» попросил регулятора повысить тариф на газ из России

Лера Букина

Председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что компания запросила у Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии разрешение на увеличение внутренних тарифов на газ, приобретаемый у «Газпрома». Соответствующее заявление было сделано в Telegram-канале.

«Молдовагаз» попросил регулятора повысить тариф на газ из России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«В связи с ростом закупочной цены природного газа и увеличением суммы тарифных отклонений АО «Молдовагаз» в соответствии с действующим законодательством обратилось в НАРЭ с запросом о пересмотре тарифов», - написал он.

В компании не приводят цифр, однако на этой неделе Чебан заявлял, что в действующий тариф для молдавских потребителей заложена закупочная цена $620 за 1 тыс. куб. м. Вместе с тем в апреле компания приобретала российский газ по $1 194. Согласно ожиданиям, в мае его цена составит $920 за 1 тыс. куб. м. Из-за тарифных отклонений на прошлой неделе потребовалось вмешательство молдавского правительства для расчетов с «Газпромом».

Формула расчета стоимости газа обновилась с апреля. Теперь она складывается из 70% среднемесячной стоимости газа за предыдущий месяц (TTF front month) и 30% цены нефтяной корзины.

В октябре 2021 года компании «Молдовагаз» и «Газпром» приняли решение продлить контракт на поставку топлива на пять лет. После этого тарифы для бытовых потребителей Молдавии поднялись в среднем с 4,2 до 15,59 лея ($0,8) за 1 куб. м газа.

Компании,Вадим Чебан,Газпром,
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