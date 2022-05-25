Apple и Samsung намерены ввозить новые гаджеты в Россию

Южнокорейская Samsung и американская Apple подали заявки на документы с целью продавать свои новые гаджеты в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Как пишет газета "Коммерсантъ", новые смартфоны планируют ввозить в Россию для сертификации. В реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии Росаккредитации поданы заявки на регистрацию от российского подразделения Samsung Electronics. Документы заполнены на смартфон Galaxy A13 5G и на еще не анонсированные модели. Российское подразделение Apple указано заявителем в декларациях в том числе на компьютер Mac Studio и монитор Studio Display. Сертификация и декларирование новых гаджетов для ЕАЭС позволяет ввозить гаджеты в том числе и в Россию, пояснили в "Ъ". Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков допустил, что компании рассчитывают на то, что "турбулентные события закончатся" и можно будет снова продавать технику в России. В настоящее время Apple и Samsung не поставляют свою технику в Россию. Ранее сообщалось, что российские ритейлеры начали тестовые закупки и продажи товаров в рамках параллельного импорта.