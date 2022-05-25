Marks & Spencer заявил об уходе из России

Британский производитель одежды Marks & Spencer принял решение полностью уйти с российского рынка. Об этом компания сообщила в отчете по итогам первого квартала.

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«Мы приняли решение полностью отказаться от нашей российской франшизы и заложили расходы в размере £31 млн на все затраты на уход из России и приостановку бизнеса на Украине», — говорится в публикации.

У ритейлера насчитывается 48 магазинов в России и 1200 сотрудников. Ими управляет турецкая компания FiBA. Объем продаж магазинов Marks & Spencer в России и на Украине с января 2021 года и до закрытия достиг £102,5 млн.

О приостановке деятельности в России компания объявила 3 марта.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что производитель одежды и обуви Nike не стал продлевать франчайзинговое соглашение с компанией Inventive Retail Group (IRG) — владельцем крупнейшей в стране монобрендовой сети магазинов американского ритейлера. Газета отмечает, что решение не продлевать соглашение обусловлено отсутствием у Nike возможности в ближайшее время организовать поставки товаров в Россию.