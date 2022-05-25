"Ростелеком" отказался от моратория на банкротство

"Настоящим ПАО "Ростелеком" в соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" заявляет об отказе от применения в отношении ПАО "Ростелеком" моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, <…> и вносит сведения об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве", - говорится в сообщении компании.