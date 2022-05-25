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1 час назад

"Ростелеком" отказался от моратория на банкротство

ТАССиещё 2

"Ростелеком" отказался от применения моратория в отношении своей компании на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям от кредиторов, следует из материалов на "Федресурсе".

"Ростелеком" отказался от моратория на банкротство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Настоящим ПАО "Ростелеком" в соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" заявляет об отказе от применения в отношении ПАО "Ростелеком" моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, <…> и вносит сведения об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве", - говорится в сообщении компании.

Таким образом, компания не будет подпадать под мораторий, введенный постановлением правительства РФ от 28 марта 2022 года, на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов, он будет действовать шесть месяцев - до 1 октября 2022 года.

О компании

ПАО "Ростелеком" - российская телекоммуникационная компания, крупнейший российский провайдер телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги широкополосного доступа в интернет в России, проводной и беспроводной телефонной связи, цифрового телевидения и др.

Компании,Правительство РФ,
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