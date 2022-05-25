Сбербанк увеличил процентную ставку при первом открытии «Накопительного счета»

С 25 мая клиенты Сбербанка, впервые открывающие «Накопительный счет», получат надбавку к базовой ставке в два процентных пункта. Если прежде, начиная с 30 сентября 2020 года, у них не было «Накопительного счета», то в течение трех месяцев после его открытия они будут получать ставку 11 процентов годовых.
«Мы продолжаем развивать наш популярный продукт "Накопительный счет". Это своего рода "гибрид" вклада и счета: высокой процентной ставкой он напоминает вклад, а гибкостью управления средствами на нем — счет. Деньги на такой счет можно положить в любой момент, равно как и снять средства, если они понадобились. С 25 мая при первом открытии "Накопительного счета", появилась возможность получать по нему повышенную ставку — 11 процентов годовых. Для этого достаточно открыть счет в мобильном приложении “Сбербанк Онлайн” или веб-версии, что занимает всего пару минут, и положить на него в день открытия хотя бы три тысячи рублей», — отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.
Чтобы получать высокую ставку, необходимо хранить на «Накопительном счете» от трех тысяч рублей до миллиона рублей. Если минимальный остаток на счете ниже трех тысяч или больше миллиона рублей, ставка составит 0,01 процента.