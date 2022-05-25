Сбербанк увеличил процентную ставку при первом открытии «Накопительного счета»

«Мы продолжаем развивать наш популярный продукт "Накопительный счет". Это своего рода "гибрид" вклада и счета: высокой процентной ставкой он напоминает вклад, а гибкостью управления средствами на нем — счет. Деньги на такой счет можно положить в любой момент, равно как и снять средства, если они понадобились. С 25 мая при первом открытии "Накопительного счета", появилась возможность получать по нему повышенную ставку — 11 процентов годовых. Для этого достаточно открыть счет в мобильном приложении “Сбербанк Онлайн” или веб-версии, что занимает всего пару минут, и положить на него в день открытия хотя бы три тысячи рублей», — отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.