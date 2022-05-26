Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
1 час назад

Выручка Alibaba в первом квартале 2022 года выросла на 9%

ТАССиещё 1

Выручка мирового лидера интернет-торговли китайской корпорации Alibaba ("Алибаба") в первом квартале 2022 года (четвертом квартале 2022-го финансового года) составила 204,05 млрд юаней (около 32,1 млрд долларов), что на 9% превысило показатель за аналогичный период 2021 года. Об этом говорится в отчетном финансовом докладе компании, опубликованном в четверг на ее официальном сайте.

Выручка Alibaba в первом квартале 2022 года выросла на 9%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За указанный период чистая прибыль, относящаяся к акционерам, составила 19,799 млрд юаней (около 3,1 млрд долларов). Соответствующий показатель упал в годовом выражении на 24%.

Что касается всего 2022-го финансового года (с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года), то общая выручка компании выросла на 19% в годовом выражении и составила 853,062 млрд юаней (около 134,5 млрд долларов). Прибыль за указанный период снизилась на 59%, до 61,959 млрд юаней (около 9,7 млрд долларов).

К концу первого квартала текущего года общее число пользователей всеми сервисами в экосистеме компании достигло 1,31 млрд, что на 28,3 млн больше по сравнению с показателем, который был по состоянию на 31 декабря прошлого года. Из них свыше 1 млрд - этот пользователи внутри Китая, а остальные - за рубежом.

Компании,Alibaba,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители