Выручка Alibaba в первом квартале 2022 года выросла на 9%

Выручка мирового лидера интернет-торговли китайской корпорации Alibaba ("Алибаба") в первом квартале 2022 года (четвертом квартале 2022-го финансового года) составила 204,05 млрд юаней (около 32,1 млрд долларов), что на 9% превысило показатель за аналогичный период 2021 года. Об этом говорится в отчетном финансовом докладе компании, опубликованном в четверг на ее официальном сайте.

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За указанный период чистая прибыль, относящаяся к акционерам, составила 19,799 млрд юаней (около 3,1 млрд долларов). Соответствующий показатель упал в годовом выражении на 24%.

Что касается всего 2022-го финансового года (с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года), то общая выручка компании выросла на 19% в годовом выражении и составила 853,062 млрд юаней (около 134,5 млрд долларов). Прибыль за указанный период снизилась на 59%, до 61,959 млрд юаней (около 9,7 млрд долларов).