Equinor передала все свои доли в совместных предприятиях в России

Норвежская Equinor сообщила о передаче всех своих долей в совместных предприятиях в РФ Роснефти. Заявление размещено на сайте компании.

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Кроме того, Equinor подписала соглашение о выходе из проекта Харьяга.

«В настоящее время Equinor передала свои доли участия в четырех российских совместных предприятиях "Роснефти" и освобождается от всех будущих договоренностей и обязательств. Также было подписано соглашение о выходе из проекта Харьяга», — отметила в релизе норвежская фирма.

Ранее 27 февраля Equinor решила начать процесс выхода из СП в России. С тех пор фирма прекратила все новые инвестиции в Россию, торговлю нефтегазовыми продуктами из России. Кроме того, она сообщила об обесценении активов в 1,08 миллиарда долларов в своем балансе по состоянию на 31 марта 2022 года.