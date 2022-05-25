В Тинькофф Банке ответили на вопрос о ребрендинге

Переименование Тинькофф банка сейчас не находится на повестке дня у организации. Об этом заявил председатель правления Тинькофф Банка Станислав Близнюк, передает Forbes Russia.
Он отметил наличие других важных вопросов, которым нужно уделить внимание. По словам Близнюка, изменить бренд должны в течение года.
«У нас сейчас хлопот больше. Это не стоит на повестке дня. Мы эту работу будем обдумывать и в течение года какую-нибудь версию выскажем», — подчеркнул он.
Основатель организации Олег Тиньков ранее заявлял, что забирает из РФ бренд Tinkoff. В банке отмечают, что права принадлежат ему.
Ранее вице-президент банка и руководитель «Тинькофф Кассы» Сергей Хромов заявил, что Тинькофф банк запустил собственный сервис для оплаты покупок с помощью смартфона Tinkoff Pay. Он подчеркнул, что по своему функционалу Tinkoff Pay напоминает Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay, также в него будут внедрены платежные сервисы из экосистемы «Тинькофф».