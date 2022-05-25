В Uniqlo ответили на слухи о скором открытии магазинов в России

Представители Uniqlo опровергли появившиеся в сети слухи о скором открытии магазинов в России. Приостановка их работы носит временный характер, но пока возобновлять ее не планируют, пояснили «Газете.Ru» в компании.
Ранее москвичи заметили, что в торговом центре «Хорошо!» сотрудники Uniqlo одевали манекены. Жители столицы предположили, что магазин таким образом готовится к скорому открытию. Однако в компании заявили, что сотрудники обновляли манекены, только чтобы избежать деформации одежды.
«На данный момент UNIQLO в торговом центре "Хорошо!", как и все магазины компании в России и интернет-магазин бренда, закрыт. Решение от 21 марта 2022 года носит временный характер, и мы обязательно проинформируем об изменениях. Чтобы сохранить качество изделий и избежать деформации одежды, мы регулярно обновляем манекены, и обрабатываем одежду в период временной приостановки работы магазинов», — сказали в компании.
Напомним, что японский производитель и ритейлер повседневной одежды Uniqlo объявил о приостановке работы в России 10 марта. Причиной такого решения назвали трудности с ведением бизнеса в РФ.