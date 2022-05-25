Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
42 минуты назад

Pepsi и Coca-Cola могут исчезнуть из магазинов

Вероника Полынина

Газированные напитки Pepsi и Coca-Cola к июлю могут исчезнуть с российских прилавков, пишет «Фонтанка».

Pepsi и Coca-Cola могут исчезнуть из магазинов
Фото: ReutersReuters

По словам источников издания, выпуск газировки под брендами PepsiCo в РФ приостановлен, и сейчас производители «доливают остатки». По прогнозам специалистов, к июлю запасы лимонадов могут закончиться.

PepsiCo еще в начале марта объявила о прекращении продажи напитков и рекламной деятельности в России. Coca-Cola тогда же заявила, что приостанавливает поставки ингредиентов для российского рынка, а в начале мая не исключила, что полностью уйдет из страны.

При этом продажи продукции обеих компаний продолжились, но цены на нее заметно выросли.

По мнению участников рынка, заводы PepsiCo и Coca-Cola в России будут продолжать работать, но переориентируются на выпуск под локальными брендами.

В Uniqlo ответили на слухи о скором открытии магазинов в России

По словам источников, PepsiCo готова начать поставлять сетям новую линейку уже в июне. В ней будут цитрусовые напитки, дизайн бутылок будет напоминать Mirinda и 7Up. Предполагается, что новая линейка будет называться Fruitz, но название может быть скорректировано.

Компании,Coca-Cola,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители