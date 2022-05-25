Pepsi и Coca-Cola могут исчезнуть из магазинов

Газированные напитки Pepsi и Coca-Cola к июлю могут исчезнуть с российских прилавков, пишет «Фонтанка».

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По словам источников издания, выпуск газировки под брендами PepsiCo в РФ приостановлен, и сейчас производители «доливают остатки». По прогнозам специалистов, к июлю запасы лимонадов могут закончиться.

PepsiCo еще в начале марта объявила о прекращении продажи напитков и рекламной деятельности в России. Coca-Cola тогда же заявила, что приостанавливает поставки ингредиентов для российского рынка, а в начале мая не исключила, что полностью уйдет из страны.

При этом продажи продукции обеих компаний продолжились, но цены на нее заметно выросли.

По мнению участников рынка, заводы PepsiCo и Coca-Cola в России будут продолжать работать, но переориентируются на выпуск под локальными брендами.