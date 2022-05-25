Мосбиржа зарегистрировала облигации Whoosh на 30 млрд рублей

"Зарегистрировать программу биржевых облигаций серии 001P Общества с ограниченной ответственностью "ВУШ", присвоить программе регистрационный номер 4-00075-L-001P-02E от 25.05.2022", - сказано в сообщении на сайте биржы.

В рамках бессрочной программы, как отмечается в сообщении, облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

Whoosh специализируется на разработке и внедрении решений для шеринга микромобиольного транспорта, а также управляет одноименным сервисом. На данный момент компания работает в 19 городах России, а парк компании насчитывает более 40 тыс. электросамокатов и несколько сотен электровелосипедов.