Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
44 минуты назад

Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций Whoosh объемом 30 млрд рублей

ТАСС

Программа облигаций компании Whoosh (Вуш) объемом 30 млрд руб. зарегистрирована на Московской бирже. Данная информация размещена на сайте биржи в среду.

Мосбиржа зарегистрировала облигации Whoosh на 30 млрд рублей
Фото: ТАССТАСС

"Зарегистрировать программу биржевых облигаций серии 001P Общества с ограниченной ответственностью "ВУШ", присвоить программе регистрационный номер 4-00075-L-001P-02E от 25.05.2022", - сказано в сообщении на сайте биржы.

В рамках бессрочной программы, как отмечается в сообщении, облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

Whoosh специализируется на разработке и внедрении решений для шеринга микромобиольного транспорта, а также управляет одноименным сервисом. На данный момент компания работает в 19 городах России, а парк компании насчитывает более 40 тыс. электросамокатов и несколько сотен электровелосипедов.

Компании,Московская биржа,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители