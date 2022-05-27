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1 час назад

Tesla построит зарядную станцию с кинотеатром и рестораном на крыше

Motor.ruиещё 2

Tesla собирается построить первую в своей сети зарядную станцию, которая объединит кинотеатр, ресторан, бар и сами устройства для зарядки электрокаров. Как сообщает Electrek со ссылкой на проектные документы, двухэтажное здание появится в Голливуде на бульваре Санта-Моника. На его парковке смогут одновременно заряжаться 34 автомобиля, пока их владельцы смотрят фильмы или едят.

Tesla построит зарядную станцию с кинотеатром и рестораном на крыше
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На первом этаже зарядной станции расположат кухню, столы и стулья — их расставят в том числе на открытом воздухе. Также официанты смогут выносить еду посетителям, ждущим в автомобилях. Сейчас на выбранном места расположена пиццерия, которую, вероятно, вскоре снесут. На парковке будет установлено 29 стоек скоростной зарядки Supercharger и еще пять обычных

motor.ru

Несколько столов и барную стойку поставят на втором этаже, где также будет размещено два ряда кресел, как в кинозале. Экранов диагональю 13,7 метра будет два — один на крыше, а второй будет виден сидящим в автомобилях на парковке. Показывать планируется только короткие фильмы продолжительностью порядка получаса, чтобы посетители успевали досмотреть их во время зарядки.

Ресторан, способный обслуживать одновременно 218 человек, будет работать круглые сутки, а кинотеатр — с семи утра до 11 вечера.

Tesla — не первая компания, решившая скрасить процесс зарядки электрокаров. Ранее компания Electrify America показала похожий проект многофункционального пространства с акцентом на комфорт и безопасность — лаунж-зоной, камерами видеонаблюдения, навесами, солнечными батареями и местом для проведения мероприятий.

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