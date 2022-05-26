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1 час назад

Металлурги предупредили об убытках при укреплении рубля и высоких налогах

Газета.Ru

Производство стали в России может сократиться и отрасль потерпит убытки из-за текущего налогового режима и курса рубля. Об этом пишет «РБК», ссылаясь на представителей отрасли.

Металлурги предупредили об убытках при укреплении рубля
Фото: ТАССТАСС

«Ассоциация «Русская сталь» предупредила правительство об убытках отрасли и сокращении производства, в случае если власти не снизят налоги и не ослабят рубль», — отметил исполнительный директор «Русской стали» Алексей Сентюрин.

По его словам, некоторые предприятия уже стали считать убытки и снижают производство. Если ситуация никак не изменится, то отрасли грозит сокращение работников. Все это произошло из-за того, что в мае резко ухудшилось размещение заказов на закупку стали на внутреннем рынке. Антироссийские санкции привели к перенаправлению поставок в Китай и прочие азиатские страны. Однако там товар продается с большой скидкой, а иногда и ниже себестоимости.

Аналитики посчитали, что вопросы о снижении налоговой нагрузки являются обоснованными. Например, укрепление рубля лишь уничтожает прибыль экспортеров из России минимум в два раза. Кроме того, при падающих ценах на стальную продукцию уголь и руда по стоимости находятся на высоком уровне. Из-за этого производители работают на грани рентабельности.

5 мая Минпромторг поддержал предложение «Русской стали» об ограничении максимального уровня платежей по налогам на уровне 131 млрд руб.

Компании,Минпромторг,
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