Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s в России продолжит работать и развиваться под другим брендом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает РИА «Новости».
По словам Собянина, в сети ресторанов останется привычное меню. Также будет сохранен коллектив сотрудников и стандарты обслуживания клиентов.
Собянин отметил, что уход McDonald’s с российского рынка поначалу сочли большой потерей, но потом выяснилось, что почти 100% продуктов компания закупала у российских поставщиков, «просто надо это все правильно сложить, упаковать и продать».
«Долго работали с этой группой, приняли правильное решение, продали франшизу, и рестораны, я уверен, заработают уже под российскими брендами», - сказал Собянин во время выступления на суперфинале конкурса «Лидеры России».
В марте сеть McDonald's, проработавшая в России более 30 лет, сообщила о временном закрытии 850 ресторанов, а 16 мая объявила об окончательном уходе с российского рынка. McDonald’s продает свой бизнес в России бизнесмену Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом. В американской компании отметили, что завершат необходимые стадии согласования в ближайшие недели.