Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s в России продолжит работать и развиваться под другим брендом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает РИА «Новости».

По словам Собянина, в сети ресторанов останется привычное меню. Также будет сохранен коллектив сотрудников и стандарты обслуживания клиентов.

Собянин отметил, что уход McDonald’s с российского рынка поначалу сочли большой потерей, но потом выяснилось, что почти 100% продуктов компания закупала у российских поставщиков, «просто надо это все правильно сложить, упаковать и продать».

«Долго работали с этой группой, приняли правильное решение, продали франшизу, и рестораны, я уверен, заработают уже под российскими брендами», - сказал Собянин во время выступления на суперфинале конкурса «Лидеры России».