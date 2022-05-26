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1 час назад

Названа дата открытия McDonald's под новым брендом

Лера Букина

Ресторан McDonald's на «Пушкинской» в центре Москвы должен открыться под новым названием 12 июня. Об этом ТАСС сообщил источник в компании.

«McDonald's под новым именем вернется в Россию 12 июня. Пока заработает только ресторан на Тверской [улице], в районе "Пушкинской"», - заявил собеседник агентства.

При этом он не сообщил, как будет называться новый бренд.

16 мая сеть McDonald's объявила об окончательном уходе с российского рынка и начале продажи своего бизнеса в стране. Компания проработала в РФ более чем 30 лет. Она сообщила, что намерена инициировать процесс, влекущий за собой прекращение использования названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's. В марте сеть сообщала о временном закрытии в РФ 850 ресторанов.

Собянин раскрыл меню обновленного «Макдоналдса»

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s в России продолжит работать и развиваться под другим названием. Он подчеркнул, что сеть ресторанов сохранит привычное для россиян меню. Кроме того, будет сохранен коллектив сотрудников и стандарты обслуживания клиентов.

По словам Собянина, решение McDonald’s уйти с российского рынка поначалу было воспринято, как большая потеря, однако позднее выяснилось, что около 100% продуктов закупались у российских поставщиков.

Компании,Видео,Сергей Собянин,
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