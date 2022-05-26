Решение зарубежных компаний уйти с российского рынка, возможно, является положительным для страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Евразийского экономического форума, передает РИА Новости.
«Да, многие заявили, что они уходят. Знаете, иногда посмотришь на тех, кто уходит, может быть, и слава богу. Мы займем их ниши. Наш бизнес, наше производство, оно подросло уже и оно благополучно сядет на подготовленную нашими партнерами почву. Ничего не изменится», - подчеркнул глава государства.
Решение России начать спецоперацию на Украине осудили западные страны. Ими в одностороннем порядке были введены санкции против российской стороны. К ограничениям присоединились Великобритания и Канада, США и ЕС, а также Новая Зеландия, Швейцария, Япония и ряд других государств. Сообщалось, что порядка 300 иностранных брендов приняли решение закрыть или завершить работу на территории России. Согласно подсчетам брокера торговой недвижимости Knight Frank, из них на ретейл пришлось 160 компаний.
Санкции Запада затронули около 20 российских банков с общим объемом активов в 940 млрд фунтов (свыше $1,2 трлн), а также более 100 крупных бизнесменов и их родственников, совокупная сумма активов которых оценивается Лондоном более чем в 170 млрд фунтов (около $220 млрд).