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56 минут назад

Shell намерена продать акции нефтегазового завода в России

Секрет Фирмы

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell намерена продать свою долю в крупном заводе по производству сжиженного природного газа в России. Речь идёт о 27,5% акций завода «Сахалин-2», сообщил Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что Shell ведёт переговоры по продаже с группой из нескольких индийских фирм. При этом потенциальные покупатели из Китая не рассматриваются. Ранее компания продала все свои заправки в РФ. По словам источников, нефтегигант недавно вступил в переговоры с группой индийских компаний о приобретении доли. Среди потенциальных покупателей назвали ONGC Videsh и Gail. При этом уточняется, что стоимость доли нельзя предположить, после того как Shell списала стоимость активов в России в размере $4,24 млрд. «Потенциальный интерес консорциума к российскому заводу показывает, насколько Индия готова использовать энергетические активы и дешёвые поставки нефти, поступающие на рынок в результате ухода западных компаний из России», — уточнило агентство. Британско-нидерландская нефтегазовая компания в феврале на фоне оттока западных компаний из РФ заявила, что прекратит все свои российские операции. Тогда уточнялось, что будет продана доля завода по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2». Источники добавили, что переговоры по продаже доли с китайскими компаниями не ведутся. При этом любое соглашение о продаже также потребует одобрения Москвы. По данным Reuters, в рамках переговоров Shell просит индийские компании сделать отдельные предложения по долгосрочным контрактам проекта «Сахалин-2» на поставку сжиженного природного газа и сырой нефти. Накануне «Секрет» писал , что ЛУКОЙЛ завершил сделку по покупке сети АЗС Shell в России (всего 411 автозаправок) и завода смазочных материалов в Тверской области. Итоговые документы были подписаны в Москве. В ЛУКОЙЛе отмечали, что ранее сделку согласовали с Федеральной антимонопольной службой. 8 марта Shell заявила , что больше не будет покупать российские нефть и газ. Также она сообщила о прекращении участия в российских энергетических проектах и закрытии заправок. Фото: DennisM2/ flickr.com , CC0

Shell намерена продать акции нефтегазового завода в России
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы
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