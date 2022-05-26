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40 минут назад

Центробанк ограничил работу «дочки» итальянского банка в России

Секрет Фирмы

Центробанк запретил банку «Интеза» — «дочке» итальянской группы Intesa Sanpaolo — открывать счета итальянским компаниям и гражданам. Об этом сообщил Forbes. По его данным, регулятор также ограничил «Интезу» в операциях для генконсульства Италии в РФ. Ранее визовый центр Италии перестал принимать документы на визу у россиян, которые не оплатили консульский сбор заранее.

Центробанк ограничил работу «дочки» итальянского банка в России
Фото: Pixabay, Pixabay LicensePixabay, Pixabay License

Как сообщил Forbes, 24 мая Банк России направил председателю правления Intesa Sanpaolo Дезидери Паоло предписание, в котором запретил «Интезе» до 24 мая 2023 года открывать счета итальянским компаниям и гражданам Италии, у которых нет вида на жительство в России. Также регулятор на год запретил снимать деньги со счетов и вкладов итальянского генконсульства, юрлиц и физлиц без вида на жительство «без личного разрешения руководителя АО “Банк Интеза”, филиала или внутреннего структурного подразделения» банка.

Кроме того, регулятор на полгода ограничил операции по зачислению средств на счета и вклады генконсульства Италии, итальянских компаний и граждан страны без российского вида на жительство. Сумма ограничения составляет €100 000. «Интеза» обязана отчитаться о получении предписания, а после этого каждый месяц сообщать о выполнении требований регулятора.

Ранее сообщалось , что визовый центр Италии перестал принимать документы на визу у россиян, не успевших оплатить консульский сбор заранее. Решение связано с тем, что банк «Интеза» временно не может принимать и проводить такие платежи, пояснили в центре.

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