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50 минут назад

Польша запустит новый газопровод в Европе

Lenta.ru

В начале июня состоится первая поставка газа из Польши в Словакию по новому газопроводу, который в настоящее время готовят к запуску после завершения строительных работ. Об этом сказано в сообщении польского газового оператора Gaz-System.

Польша запустит новый газопровод в Европе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Протяженность газопровода, строительство которого стартовало в 2018 году, составляет 164 километра. Проверка функциональности и приемка маршрута состоится не позднее третьего квартала этого года.

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Газопровод соединяет узел в польском Страхоцине с компрессорной станцией в Вельке-Капушанах в Словакии. Его мощность в сторону Словакии составляет 4,7 миллиарда кубометров, а в сторону Польши — 5,7 миллиарда.

Новый маршрут позволит, в том числе, вести поставки на Украину через газораспределительную станцию в Ужгороде. Польша, которая осенью этого года запускает газопровод Baltic Pipe и активно закупает сжиженный природный газ (СПГ), планировала стать европейским газовым хабом, чтобы вести поставки в соседние страны.

Ранее сообщалось, что Польша фактически разорвала газовые отношения с Россией за полгода до истечения «ямальского» контракта. В настоящее время по газопроводу «Ямал — Европа» не ведутся ни поставки, ни транзит газа.

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