Американский бренд обуви Nike остается в России, сообщают «Известия» со ссылкой на близкий к компании источник.

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По его словам, компания не объявляла об уходе из страны, российский офис продолжает работу. Однако у марки завершился договор с франчайзи-партнером Inventive Retail Group (IRG), который не стали продлевать, так как в новых экономических условиях компания не может гарантировать исполнения обязательств перед партнером.

Сейчас Nike принимает заказы на коллекцию 2023 года, уточнил он.

Ранее cообщалось, что компания Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), владеющей самой большой в России монобрендовой сетью магазинов американского ритейлера.

Nike объяснила отказ от соглашения неспособностью организовать поставки товаров в Россию. После исчерпания запасов компания будет вынуждена закрыть все магазины под брендом Nike.