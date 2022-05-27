Подробности о меню ресторанов «Макдоналдс», которые откроются в России под новым брендом летом этого года, раскрыл в интервью РБК губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Компания к середине июня готова будет открыть все свои точки. За время приостановки она проанализировала продукцию отечественных поставщиков. Будут и запах бекона, и булочки с кунжутом», — пообещал Воробьев.

Глава региона заверил, что из привычного россиянам меню сохранятся 95 процентов блюд, так как они готовятся из отечественного сырья. Однако для некоторых позиций все же пришлось искать замену.

Несмотря на то, что сеть фастфуда изменит в России название, все ставки персонала, работавшего ранее в ресторанах Подмосковья, будут сохранены, заверил губернатор.