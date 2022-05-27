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48 минут назад

Россиянам раскрыли подробности меню «Макдоналдса» под новым брендом

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Подробности о меню ресторанов «Макдоналдс», которые откроются в России под новым брендом летом этого года, раскрыл в интервью РБК губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Компания к середине июня готова будет открыть все свои точки. За время приостановки она проанализировала продукцию отечественных поставщиков. Будут и запах бекона, и булочки с кунжутом», — пообещал Воробьев.

Глава региона заверил, что из привычного россиянам меню сохранятся 95 процентов блюд, так как они готовятся из отечественного сырья. Однако для некоторых позиций все же пришлось искать замену.

Несмотря на то, что сеть фастфуда изменит в России название, все ставки персонала, работавшего ранее в ресторанах Подмосковья, будут сохранены, заверил губернатор.

Ранее маркетолог Николай Григорьев рассказал, что рестораны сети будут пользоваться большим спросом после ребрендинга, если новые владельцы будут поддерживать прежний уровень качества.

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