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48 минут назад

Forbes составил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров

ТАССиещё 2

Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров. Самым богатым наследником уже много лет остается Юсуф Алекперов, единственный сын крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Алекперова. По данным издания, его наследство оценивается в $21,4 млрд.

Составлен рейтинг наследников российских миллиардеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На втором месте дочь и сын основателя "Еврохима" и СУЭКа Андрея Мельниченко (по $11,35 млрд), на третьем - наследники совладельца "Сибура" и "Новатэка" Леонида Михельсона (по $11,35 млрд).

Сыновья и дочь председателя совета директоров и основного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина оказались на четвертом месте. Доля одного ребенка составляет $8,3 млрд. На пятом месте сын и дочь основателя Telegram Павла Дурова (по $7,55 млрд).

Уточняется, что в рейтинге самых богатых наследников российских миллиардеров 20 семей, где на каждого наследника приходится не менее $2,6 млрд.

По оценкам журнала, на 29 апреля 2022 года в России насчитывалось 113 миллиардеров с совокупным состоянием $522 млрд.

Как поясняет Forbes, журнал делит состояние миллиардера на всех признанных детей. В расчетах не учитываются супружеские доли, а также заявления участников списка, в частности Михаила Фридмана и Владимира Потанина, о том, что они не намерены оставлять больших денег своим детям.

Компании,Юсуф Алекперов,Андрей Мельниченко,Владимир Лисин,Вагит Алекперов,Леонид Михельсон,Павел Дуров,Владимир Потанин,Михаил Фридман,ПАО "НЛМК",Еврохим,Новатэк,Сибур,Лукойл,
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