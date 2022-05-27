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1 час назад

Воробьев рассказал о работе иностранных компаний в Подмосковье

Лера Букина

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в интервью РБК, кто из работающих в регионе иностранных компаний точно решил уходить, а кто — остаться.

Воробьев рассказал о работе иностранных компаний в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас 186 крупных брендов с выручкой больше 1 млрд руб. в год из 30 стран мира, в них работают около 100 тыс. человек, и они приносят в бюджет 50 млрд руб. налогов. Из них девять иностранных компаний объявили о продаже, четыре уже перешли под российское управление. Это McDonald’s, Valio, Obi и Stora Enso Packaging», — подчеркнул губернатор.

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Также среди тех, кто официально объявил о намерении передать бизнес, — Holcim, Huhtamaki (производители одноразовой посуды из Финляндии), Henkel, «Болл Наро-Фоминск» (производители алюминиевых банок) и Reckitt Benckiser — у них завод в Клину, который производит средства бытовой химии, подчеркнул Воробьев.

Он также сообщил о получении семи заявок от российских бизнесменов, которые хотят купить иностранный бизнес.

«Но никто не торопится пока продавать. Уйти с рынка легко, а вернуться почти невозможно», — заявил губернатор.

Воробьеву также задали вопрос касательно работы американских Kimberly-Clark, Mars и европейской Campina. Он отметил, что предприятиями Campina в Подмосковье владеет Ehrman. У них два завода — в Ступино и в Раменском. В настоящее время они продолжают работать.

«С Kimberly-Clark и Mars мы также постоянно на связи. Планов по уходу с рынка сейчас нет. У Kimberly-Clark были проблемы с поставкой сырья, шариков, суперабсорбента для производства подгузников, но компания преодолевает их, находит возможности и не прекращает производство в России», — подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что Mars является одним из крупнейших инвесторов. По словам Воробьева, «компания семейная», не закрывается, бизнес функционирует. Он напомнил о временной приостановке инвестиций, маркетинга и проектов расширения. Однако, как указал губернатор, текущее производство работает.

Решение России начать спецоперацию на Украине осудили западные страны. Ими в одностороннем порядке были введены санкции против российской стороны. Сообщалось, что порядка 300 иностранных брендов приняли решение закрыть или завершить работу на территории России.

Компании,Андрей Воробьев,
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