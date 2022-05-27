Фермеры Херсонской области решили поставлять продукцию в Москву и Петербург

Фермеры с юга Украины хотели бы поставлять свою продукцию в центральные регионы России - Москву и Санкт-Петербург. Об этом рассказал ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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Он отметил, что фермерами налажены поставки «всего супового и борщевого набора» в Крым и возникла необходимость расширить рынки сбыта.

«Они стремятся сейчас выйти на рынок РФ: это Москва, Санкт-Петербург, <...> потому что у нас объемы очень большие», - пояснил Стремоусов.

Он также подчеркнул, что в Крыму цены стабилизировались.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины для «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ходе спецоперации российские военные освободили Херсонскую область и часть Запорожской области.