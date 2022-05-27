Назван богатейший наследник в России

Юсуф Алекперов, единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова, занял первую строчку рейтинга богатейших наследников российских миллиардеров, составленного Forbes.

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Ему может достаться сумма в размере $21,4 млрд. Следом идут дети владельца СУЭК и «Еврохим» Андрея Мельниченко — Тара и Андриан, которые могут наследовать по $11,35 млрд.

На следующих строчках — дочь и сын главы «Новатэка» и «Сибура» Леонида Михельсона (также по $11,35 млрд), трое наследников бизнесмена Владимира Лисина (по $8,3 млрд) и двое детей основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова (по $7,55 млрд), хотя последний не считает себя «российским миллиардером».

Ранее сообщалось, что капитал 10 богатейших людей превысил совокупное состояние 40% жителей Земли и составляет $12,7 трлн. А суммарное число финансов у 2688 миллиардеров оказалось выше, чем весь объем средств 3,1 млрд беднейших жителей планеты.