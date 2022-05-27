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31 минуту назад

Forbes составил рейтинг богатейших наследников миллиардеров из России

Лера Букина

Юсуф Алекперов, единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова, занял первую строчку рейтинга богатейших наследников российских миллиардеров, составленного Forbes.

Назван богатейший наследник в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ему может достаться сумма в размере $21,4 млрд. Следом идут дети владельца СУЭК и «Еврохим» Андрея Мельниченко — Тара и Андриан, которые могут наследовать по $11,35 млрд.

На следующих строчках — дочь и сын главы «Новатэка» и «Сибура» Леонида Михельсона (также по $11,35 млрд), трое наследников бизнесмена Владимира Лисина (по $8,3 млрд) и двое детей основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова (по $7,55 млрд), хотя последний не считает себя «российским миллиардером».

Ранее сообщалось, что капитал 10 богатейших людей превысил совокупное состояние 40% жителей Земли и составляет $12,7 трлн. А суммарное число финансов у 2688 миллиардеров оказалось выше, чем весь объем средств 3,1 млрд беднейших жителей планеты.

Издание Forbes ранее сообщило, что за сутки с момента признания президентом России Владимиром Путиным Донецкой и Луганской народных республик российские олигархи лишились более 8 млрд долларов.

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