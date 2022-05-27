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1 час назад

Производитель Zewa объяснил исчезновение смываемой втулки

Елена Прошина

Производитель туалетной бумаги Zewa компания Essity объяснила почему средство гигиены стало продаваться в России без смываемой втулки. Об этом сообщает радио «Говорит Москва».

Производитель Zewa объяснил исчезновение смываемой втулки
Фото: ТАССТАСС

По словам представителя компании Essity Марины Луканиной, смываемая втулка, которая используется в туалетной бумаге Zewa, производится в Европе. В настоящее время поставки оттуда приостановлены.

«Действительно, в настоящий момент продукция торговой марки Zewa поставляется без смываемой втулки. Смываемая втулка производится в Европе. В настоящий момент поставки из Европы не осуществляются. Мы ищем пути решения», - рассказала Луканина.

При этом она подчеркнула, что другие поставщики туалетной бумаги не могут использовать эту технологию в России. Луканина также добавила, что стоимость бумаги без смываемой втулки останется прежней.

Напомним, в конце апреля Essity объявила о том, что уходит из России. Помимо Zewa, компания владеет брендами Libresse, Libero, TENA и Tork. В России у компании есть три фабрики и 1,3 тыс. сотрудников.

Компании,
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