Производитель Zewa объяснил исчезновение смываемой втулки

Производитель туалетной бумаги Zewa компания Essity объяснила почему средство гигиены стало продаваться в России без смываемой втулки. Об этом сообщает радио «Говорит Москва».

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По словам представителя компании Essity Марины Луканиной, смываемая втулка, которая используется в туалетной бумаге Zewa, производится в Европе. В настоящее время поставки оттуда приостановлены.

«Действительно, в настоящий момент продукция торговой марки Zewa поставляется без смываемой втулки. Смываемая втулка производится в Европе. В настоящий момент поставки из Европы не осуществляются. Мы ищем пути решения», - рассказала Луканина.

При этом она подчеркнула, что другие поставщики туалетной бумаги не могут использовать эту технологию в России. Луканина также добавила, что стоимость бумаги без смываемой втулки останется прежней.