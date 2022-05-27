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1 час назад

«Сто лет не был»: Силуанов рассказал о планах посетить McDonald’s

Елена Прошина

Глава Минфина Антон Силуанов отреагировал на новость о ребрендинге McDonald’s в России. Он признался, что «сто лет не был» в ресторане, передает «РИА Новости».

«Сто лет не был»: Силуанов рассказал о планах посетить McDonald’s
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее агентство сообщило, что McDonald’s под новым брендом в России намерен открыться 12 июня. Обновленный бренд и точный график открытия предприятий представят в ближайшее время.

В ответ на эту новость Силуанов заявил, что «сто лет не был» в McDonald’s, но «хочет пойти туда после открытия сети под новым брендом.

19 мая стало известно, что американская компания решила продать свой бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору. Договор предусматривает сохранение рабочих мест для всех сотрудников на эквивалентных условиях в течение как минимум двух лет. Кроме того, по словам замглавы Минпромторга России Виктора Евтухова, рестораны, скорее всего, сохранят старую рецептуру блюд.

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