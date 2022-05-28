Первый канал подал иск к YouTube за блокировку на видеохостинге

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск от Первого канала к трём структурным подразделениям Google : головной Google LLC, находящейся в США, ирландской Google Ireland Limited и российской ООО «Гугл». Предмет иска неизвестен.

Но предполагается, что дело касается блокировки Первого канала на YouTube. Блокировка была введена в марте текшего года и связана со спецоперацией на Украине.