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30 минут назад

И снова суд: Первый канал подал иск к YouTube за блокировку на видеохостинге

Ferra.ruиещё 1

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск от Первого канала к трём структурным подразделениям Google: головной Google LLC, находящейся в США, ирландской Google Ireland Limited и российской ООО «Гугл». Предмет иска неизвестен.

Первый канал подал иск к YouTube за блокировку на видеохостинге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Но предполагается, что дело касается блокировки Первого канала на YouTube. Блокировка была введена в марте текшего года и связана со спецоперацией на Украине.

По информации Роскомнадзора, на 19 марта YouTube заблокировал каналы следующих российских медиа: РБК, НТВ, ТНТ, «Рен ТВ», «Известия», «Пятый канал», «Русское радио», «Первый канал», «Россия 1», «Культура», «Звезда», «Россия 24», Sputnik, РИА «Новости». Всего было зафиксировано 54 факта блокировки.

Компании,Роскомнадзор,Google,Первый канал,
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