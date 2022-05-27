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43 минуты назад

ФАС получила от компании "Клуб отель" ходатайство о приобретении "Макдоналдс корпорейшн"

ТАССиещё 2

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) получила от компании "Клуб отель" ходатайство о приобретении "Макдоналдс корпорейшн". Об этом говорится в сообщении ведомства.

ФАС получила ходатайство от российской компании о покупке «Макдоналдс»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"ФАС получила от компании "Клуб отель" ходатайство о приобретении "Макдоналдс корпорейшн" [российское подразделение McDonald's]", - говорится в сообщении.

Служба в установленном порядке оценит влияние сделки на российский рынок услуг общественного питания, добавляется в материале.

McDonald's приостановил работу всех 850 своих ресторанов в РФ 14 марта, вскоре после начала военной операции на Украине. 16 мая компания, доля которой на рынке общепита достигала 7%, объявила об уходе из России и при посредничестве Минпромторга продала бизнес российскому собственнику. Покупателем стал бизнесмен Александр Говор. Сеть будет работать под новым брендом и с новыми названиями в меню, а все ее сотрудники сохранят места "на эквивалентных условиях" в течение как минимум двух лет. На днях компания заявила, что сеть откроется в России 12 июня под новым брендом. Источник в компании сообщил ТАСС, что первым заработает ресторан в районе станции московского метрополитена "Пушкинская".

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