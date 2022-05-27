«Авито» перешагнула 100 млн объявлений на платформе

«Авито» зафиксировала рекордное количество размещенных объявлений среди частных продавцов и компаний — более 100 млн. Об этом сообщает пресс-служба компании.
За прошедшие пять месяцев 2022 года пользователи стали в два раза активнее размещать объявления по сравнению с 2021 и 2020 годами: за период с января по май 2022 года количество активных пользователей площадки выросло более чем на 20%. Среднее число добавленных объявлений в день с 1 января по 25 мая составило свыше 760 тысяч. В конце мая был зафиксирован почти 1 млн размещений новых объявлений в день, что является абсолютным рекордом.
«Наше преимущество — мотивированная и активная аудитория, готовая покупать. Каждую секунду на платформе проходит более семи сделок. На днях мы перешагнули рубеж 100 млн объявлений, это на 20% больше показателя, с которого мы начали этот год.
«Авито» сейчас — это самая массовая платформа для коммерции в России. 20 млн частных продавцов и более 3 млн бизнесов. Это более половины официально зарегистрированных в России компаний малого и среднего бизнеса. Мы продолжаем активно инвестировать в «Авито», чтобы создавать новые решения для наших партнеров. Цель компании — непрерывный рост бизнеса наших клиентов.
Фактически «Авито» — это готовая инфраструктура для развития малого и среднего бизнеса в России. Сегодня наша приоритетная задача — предоставить эту инфраструктуру бизнесу. Сделать ее надежной и удобной, выгодной и полезной. Помочь найти новые каналы сбыта или, наоборот, удовлетворить потребности населения. Особенно в сегментах, откуда ушли привычные игроки рынка. И мы это делаем», — сказал коммерческий директор «Авито» Игорь Макаров.