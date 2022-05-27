«Авито» перешагнула 100 млн объявлений на платформе

За прошедшие пять месяцев 2022 года пользователи стали в два раза активнее размещать объявления по сравнению с 2021 и 2020 годами: за период с января по май 2022 года количество активных пользователей площадки выросло более чем на 20%. Среднее число добавленных объявлений в день с 1 января по 25 мая составило свыше 760 тысяч. В конце мая был зафиксирован почти 1 млн размещений новых объявлений в день, что является абсолютным рекордом.