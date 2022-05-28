Российские автодилеры хотят засудить Renault

Автосалоны, торговавшие новыми машинами Renault, направили обращение в правительство с просьбой поддержать несколько тысяч своих сотрудников, фактически оставшихся без работы после ухода французской компании из России. Российские автодилеры намерены судиться с Renault, но на территории РФ у концерна имущества фактически не осталось, а взыскать ущерб в международных судах в нынешней ситуации вряд ли получится, полагает эксперт.
Накануне официальные центры Renault в России получили письмо (есть у "Газеты.Ru") от главы "Ассоциации дилеров Рено" (АДР) Эдурда Маркмана, в котором он сообщил коллегам об обращении в правительство с просьбой поддержать их бизнес. Глава АДР заявил, что автопроизводитель создал риск потери работы примерно 11 тысячам сотрудников, а владельцы 150 автосалонов фактически потеряли свой бизнес.
"Для многих компаний Renault составляло значительную часть всей их деятельности. В связи с этим мы приняли решение обратиться с просьбой о поддержке к правительству РФ. Также мы хотим обратить его внимание в общем на ситуацию, сложившуюся на автомобильном рынке", — говорится в сообщении Ассоциации.
В процессе работы многие дилеры Renault в соответствии с маркетинговой политикой автокомпании обязаны были инвестировать десятки миллионов рублей в оформление и фирменный брендинг автосалонов. Вопрос компенсаций за эти инвестиции в АРД считают наиболее проблемным.
"Сейчас ведутся консультации с юристами, имеющими опыт ведения дел в международных судах, для подготовки коллективного иска к группе Renault"", — рассказал в письме Маркман.
Кроме того, он сообщил, что сейчас совет дилеров активно пытается определить правопреемника ЗАО "Рено Россия", а также дальнейшую судьбу подписанных дилерских контрактов.
Проблема в том, что французская группа полностью ушла из России, в стране даже не осталось ни одного экспата, который мог бы прояснить ситуацию. Новые машины марки больше не будут выпускаться и экспортироваться в страну, а завод "Renault Москва" больше не связан с французами, поскольку с 16 мая перешел под контроль правительства Москвы.
Источник "Газеты.Ru" в бывшем московском представительстве Renault отметил, что французская сторона за последний месяц перестала выходить на связь со своим бывшим российским персоналом, не реагируя на запросы.
Хорошая новость для многочисленных владельцев автомобилей французской марки в том, что с уходом Renault они не останутся без обслуживания в РФ. Обязательства и права на поставку запчастей переданы "АвтоВАЗу". Как заявил Маркман, ближе к концу июня перезаключение сервисных договоров будет происходить с "дочкой" Волжского автозавода — АО "Лада Имидж".
"По данной информации, право на осуществление гарантии сохранится только за существующей дилерской сетью Renault. Дилерская сеть Lada не будет принимать в этом участие за исключением случаев, когда в регионе произойдет закрытие дилера Renault. В такой ситуации право на гарантийное обслуживание будет передаваться конкретному дилеру Lada", — говорится в сообщении президента АДР.
Все официальные центры французской марки в РФ сохранят право на использование товарного знака Renault в течение трех лет после прекращения деятельности компании — то есть до истечения гарантии новых автомобилей, проданных в 2022 году. В то же время техцентры освобождаются от обязанности соблюдать стандарты Renault "по части качества и организации работы", говорится в письме АДР.
"То есть можно устанавливать свободное ценообразование, исчезает необходимость загрузок отчетов, передачи данных в Renault по запасным частям и т.д.", — отметили в Ассоциации.
Российские дилеры вряд ли смогут получить какие-либо компенсации от покинувшей рынок компании, уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. У него вызывают удивление их претензии, при том что считанные месяцы назад наценки тех же самых дилеров на допоборудование доходили до невероятных сумм.
"Дилеров, когда на рынке было натуральное рвачество, почему-то не волновал вопрос окупаемости инвестиций в свой бизнес. Всех все устраивало. Сейчас же непонятно, как они будут доказывать какую-то упущенную выгоду или затраты на свое дело, если они были прописаны в контрактах, под которыми стороны поставили подписи. Примет ли суд такие доводы?" — сказал "Газете.Ru" Бургалиев.
По данным базы "СПАРК Интерфакс", в 2021 году ЗАО "Рено Россия" отчиталось о 155 млрд рублей дохода по российским стандартам бухгалтерской отчетности, чистая прибыль при этом составила 1,4 млрд рублей. Впрочем, очевидно, что большая часть этих денег была выведена в качестве прибыли либо израсходована в качестве оборотных средств, необходимых для операционных нужд российской "дочки", отметил Бургазлиев. Шансы дилеров в европейских судах он оценивает как минимальные. В случае банкротства "Рено Россия" его конкурсная масса — это то единственное, на что автодилеры могут попытаться претендовать в числе других истцов, заключил собеседник.