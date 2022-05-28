Российские автодилеры хотят засудить Renault

Автосалоны, торговавшие новыми машинами Renault, направили обращение в правительство с просьбой поддержать несколько тысяч своих сотрудников, фактически оставшихся без работы после ухода французской компании из России. Российские автодилеры намерены судиться с Renault, но на территории РФ у концерна имущества фактически не осталось, а взыскать ущерб в международных судах в нынешней ситуации вряд ли получится, полагает эксперт.

Накануне официальные центры Renault в России получили письмо (есть у "Газеты.Ru") от главы "Ассоциации дилеров Рено" (АДР) Эдурда Маркмана, в котором он сообщил коллегам об обращении в правительство с просьбой поддержать их бизнес. Глава АДР заявил, что автопроизводитель создал риск потери работы примерно 11 тысячам сотрудников, а владельцы 150 автосалонов фактически потеряли свой бизнес.

Видео дня

"Для многих компаний Renault составляло значительную часть всей их деятельности. В связи с этим мы приняли решение обратиться с просьбой о поддержке к правительству РФ. Также мы хотим обратить его внимание в общем на ситуацию, сложившуюся на автомобильном рынке", — говорится в сообщении Ассоциации.

В процессе работы многие дилеры Renault в соответствии с маркетинговой политикой автокомпании обязаны были инвестировать десятки миллионов рублей в оформление и фирменный брендинг автосалонов. Вопрос компенсаций за эти инвестиции в АРД считают наиболее проблемным.

"Сейчас ведутся консультации с юристами, имеющими опыт ведения дел в международных судах, для подготовки коллективного иска к группе Renault"", — рассказал в письме Маркман.

Кроме того, он сообщил, что сейчас совет дилеров активно пытается определить правопреемника ЗАО "Рено Россия", а также дальнейшую судьбу подписанных дилерских контрактов.

Проблема в том, что французская группа полностью ушла из России, в стране даже не осталось ни одного экспата, который мог бы прояснить ситуацию. Новые машины марки больше не будут выпускаться и экспортироваться в страну, а завод "Renault Москва" больше не связан с французами, поскольку с 16 мая перешел под контроль правительства Москвы.

Источник "Газеты.Ru" в бывшем московском представительстве Renault отметил, что французская сторона за последний месяц перестала выходить на связь со своим бывшим российским персоналом, не реагируя на запросы.

Что с гарантией на Renault

Хорошая новость для многочисленных владельцев автомобилей французской марки в том, что с уходом Renault они не останутся без обслуживания в РФ. Обязательства и права на поставку запчастей переданы "АвтоВАЗу". Как заявил Маркман, ближе к концу июня перезаключение сервисных договоров будет происходить с "дочкой" Волжского автозавода — АО "Лада Имидж".

"По данной информации, право на осуществление гарантии сохранится только за существующей дилерской сетью Renault. Дилерская сеть Lada не будет принимать в этом участие за исключением случаев, когда в регионе произойдет закрытие дилера Renault. В такой ситуации право на гарантийное обслуживание будет передаваться конкретному дилеру Lada", — говорится в сообщении президента АДР.

Все официальные центры французской марки в РФ сохранят право на использование товарного знака Renault в течение трех лет после прекращения деятельности компании — то есть до истечения гарантии новых автомобилей, проданных в 2022 году. В то же время техцентры освобождаются от обязанности соблюдать стандарты Renault "по части качества и организации работы", говорится в письме АДР.

"То есть можно устанавливать свободное ценообразование, исчезает необходимость загрузок отчетов, передачи данных в Renault по запасным частям и т.д.", — отметили в Ассоциации.

Денег не дадут

Российские дилеры вряд ли смогут получить какие-либо компенсации от покинувшей рынок компании, уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. У него вызывают удивление их претензии, при том что считанные месяцы назад наценки тех же самых дилеров на допоборудование доходили до невероятных сумм.

"Дилеров, когда на рынке было натуральное рвачество, почему-то не волновал вопрос окупаемости инвестиций в свой бизнес. Всех все устраивало. Сейчас же непонятно, как они будут доказывать какую-то упущенную выгоду или затраты на свое дело, если они были прописаны в контрактах, под которыми стороны поставили подписи. Примет ли суд такие доводы?" — сказал "Газете.Ru" Бургалиев.