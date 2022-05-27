ЦБ ввел ограничения в отношении банков «Интеза» и «ЮниКредит»

Банк России временно ограничил итальянцам снятие денег со счетов банков «Интеза» и «ЮниКредит», сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

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Для снятия средств со счетов требуется разрешение «местного руководства». Речь идет о счетах, на которых находится более 100 тысяч евро или эквивалентная сумма в других валютах. Ограничения действуют с 25 мая и касаются итальянских компаний, консульств и граждан без российского вида на жительство. Под ограничения в том числе попали операции для генерального консульства Италии в России. Физическим лицам и компаниям также запрещено открывать новые счета, выяснил Bloomberg.

Об ограничениях для итальянских клиентов «Интезы» также сообщал Forbes. По информации издания, Банк России постановил, что для снятия средств со счетов и вкладов генконсульству, итальянским компаниям и гражданам требуется разрешение руководителя АО «Банк Интеза», филиала или внутреннего структурного подразделения банка.

Банки «Интеза» и «ЮниКредит» являются дочерними структурами двух крупнейших банковских групп Италии - UniCredit Group и Intesa Sanpaolo.