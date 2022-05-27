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1 час назад

Wella уходит из России

Вероника Полынина

Немецкая косметическая компания Wella покидает Россию после 28 лет работы, пишет «Коммерсант».

Wella уходит из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Производитель уведомил партнеров, что уходит с российского рынка и останавливает поставки в страну. В сообщении говорится, что Wella больше не производит и не продает продукцию под своими брендами в России, а права собственности на бизнес будут переданы местным топ-менеджерам.

По данным Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, на Wella приходилось 40% косметики, которой пользовались салоны красоты. Почти вся продукция поставлялась из-за рубежа за исключением косметики под брендом Londa, производство которой было локализовано на заводе в Дзержинске в 2021 году.

По словам основателя сети салонов красоты «Персона» Игоря Стоянова, Wella была первой зарубежной компанией- производителем профессиональной косметики, с нее началась работа бьюти-отрасли в России.

Омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Лялья Садыкова считает, что из-за ухода Wella c рынка у салонов могут возникнуть трудности, так как переход на косметику других производителей вызовет необходимость переучивать мастеров. Садыкова также не исключила дальнейшего исхода европейских и американских косметических компаний из России.

Wella работала в России с 1994 года. В 2021 году компания зафиксировала выручку в размере 1,7 млрд рублей, чистая прибыль составила 208 млн рублей.

Компании,Игорь Стоянов,Коммерсант,
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