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1 час назад

Bloomberg: на заводе крупного поставщика Apple прошел третий бунт за месяц

Газета.Ru

На территории одного из подрядчиков Apple, Quanta Computer в Шанхае, произошел третий бунт за месяц. Об этом сообщает Bloomberg.

На китайском заводе Apple снова произошел бунт
Фото: ReutersReuters

Известно, что рабочие обеспокоены тем, что у них заканчиваются запасы предметов первой необходимости в связи с затянувшимся локдауном. Сотни сотрудников завода столкнулись со службой безопасности Quanta в поисках необходимых им предметов.

С начала апреля на заводе Quanta Computer сильно ужесточились условия труда из-за очередной вспышки COVID-19 в Китае. Так, 6 мая произошел первый бунт по причине того, что сотрудникам запретили покидать территорию завода и заставили жить рядом со своими рабочими местами. В результате чего нервы людей не выдержали, и они решили покинуть территорию завода, невзирая на ограничения.

Также 21 мая сотрудники завода ворвались в общежития, где проживали сотни тайваньских специалистов, и скандировали лозунги, такие как: «долой капитализм» и «возвращайтесь в Тайвань».

Коронавирусные ограничения начались в конце марта и первоначально должны были закончиться к 12 апреля 2022 года, однако ситуация до сих пор остается напряженной. Некоторые предприятия даже были вынуждены остановить производство на два месяца.

Quanta в основном производит ноутбуки, среди которых Apple MacBook Pro.

Компании,Apple,
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