ЕС предсказали большие потери при быстром отказе от газа из РФ

Европа не сможет быстро отказаться от газа из России без значительных потерь. Об этом РИА Новости рассказала директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

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Эксперт объяснила, что падение темпов экономического роста будет вызвано высокими ценами на энергоресурсы. Она отметила, что вывод в данной ситуации простой — отказаться от российского газа без существенных потерь невозможно. Кроме того, по ее словам, нет уверенности в том, что не будут закрыты основные газопотребляющие предприятия. Белова также задалась вопросом, сможет ли Европа достичь к 2030 году намеченной доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе в 45 процентов.