На счета "Гугл" наложили новый арест на 1 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск холдинга "Москва Медиа" об аресте 1 млрд рублей к нескольким структурам Google - головной американской Google LLC и российскому ООО "Гугл". Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.
Уточняется, что суд арестовал 1 млрд рублей по заявлениям "Москва Медиа" о восстановлении YouTube-каналов телеканалов "Москва-24" и "Москва Доверие".
"В обоснование заявитель указывает, что непринятие мер по обеспечению иска может сделать невозможным исполнение судебного акта в будущем. Рассмотрев заявление о принятии обеспечительных мер, арбитражный суд считает, что оно подлежит удовлетворению", - поясняется в картотеке арбитражных дел.
Ранее Арбитражный суд Москвы также наложил арест на имущество и счета российского подразделения компании Google на общую сумму 2,5 млрд рублей по искам компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в холдинг "Газпром-медиа", телекомпании НТВ, телеканала "Звезда", АО "Телеканал 360" и АНО "ТВ-Новости", учредителя телеканала RT.