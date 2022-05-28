На счета "Гугл" наложили новый арест на 1 млрд рублей

"В обоснование заявитель указывает, что непринятие мер по обеспечению иска может сделать невозможным исполнение судебного акта в будущем. Рассмотрев заявление о принятии обеспечительных мер, арбитражный суд считает, что оно подлежит удовлетворению", - поясняется в картотеке арбитражных дел.