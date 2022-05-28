Появились подробности о меню обновленного McDonald’s

Стало известно, каких бургеров не будет в меню обновленного McDonald’s. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник в сети быстрого питания.

Фото: Reuters Reuters

По словам источника, исчезнут «Биг тейсти» классический и с сыром. Также больше не будет «Макфлури де люкс» со вкусом клубники и шоколада.

Кроме того, американскую колу и пепси заменит отечественная «Черноголовка». Кофе останется, но его может временно не хватать из-за проблем с поставками.

Форму сотрудникам менять не будут, они будут работать в старой.

Вся еда, скорее всего, подорожает.