Появились подробности о меню обновленного McDonald’s

Стало известно, каких бургеров не будет в меню обновленного McDonald’s. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник в сети быстрого питания.
По словам источника, исчезнут «Биг тейсти» классический и с сыром. Также больше не будет «Макфлури де люкс» со вкусом клубники и шоколада.
Кроме того, американскую колу и пепси заменит отечественная «Черноголовка». Кофе останется, но его может временно не хватать из-за проблем с поставками.
Форму сотрудникам менять не будут, они будут работать в старой.
Вся еда, скорее всего, подорожает.
16 мая компания McDonald's объявила о решении окончательно уйти с российского рынка. После этого стало известно, что компания продаст свой российский бизнес предпринимателю Александру Говору. Среди наиболее популярных идей для названия новой сети - «Макдак» и «Русская булка».