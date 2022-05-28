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41 минуту назад

Появились подробности о меню обновленного McDonald’s

Майк Габриелян

Стало известно, каких бургеров не будет в меню обновленного McDonald’s. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник в сети быстрого питания.

Появились подробности о меню обновленного McDonald’s
Фото: ReutersReuters

По словам источника, исчезнут «Биг тейсти» классический и с сыром. Также больше не будет «Макфлури де люкс» со вкусом клубники и шоколада.

Кроме того, американскую колу и пепси заменит отечественная «Черноголовка». Кофе останется, но его может временно не хватать из-за проблем с поставками.

Форму сотрудникам менять не будут, они будут работать в старой.

Вся еда, скорее всего, подорожает.

16 мая компания McDonald's объявила о решении окончательно уйти с российского рынка. После этого стало известно, что компания продаст свой российский бизнес предпринимателю Александру Говору. Среди наиболее популярных идей для названия новой сети - «Макдак» и «Русская булка».

Компании,Александр Говор,
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